Назвали регионы, в которых начался отопительный сезон

Отопление пока совсем не включили в Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Фото: freeradio.com.ua

В 18 областях Украины и городе Киеве сегодня начали отапливать детские сады, школы, больницы и другие здания.

К жилым домам в 8 областях также подали тепло, сообщили в Минрегионстрое.

Подают тепло в учреждения образования и медицины в Киеве (89,1%), Житомирской (65,2%), Черкасской (44,5%), Ивано-Франковской (40,1%), Сумской (35,2%) и Черниговской (33,7%) областях.

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Жилье начали отапливать в Ивано-Франковской (32,3%), Житомирской (21,6%), Ровенской (16%), Сумской (7,7%), Киевской (4,1%) областях.

Отопление пока совсем не включили в Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Львовский городской совет сообщил, что с 11 октября решил приостановить подачу отопления в школы, садики, больницы и поликлиник из-за потепления.

Отопительный сезон для населения начинают в зависимости от погоды: если в течение трех суток среднесуточная температура не превышает + 8°С.

В Украине в пятницу, 11 октября, ожидается теплая погода. Теплее всего будет в Одессе - до +20 градусов. На востоке и юге страны пройдут дожди. На севере будет солнечно, +15 +19 градусов. В центре такая же температура и также без осадков.