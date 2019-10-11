Назвали регионы, в которых начался отопительный сезон

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 234
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1233
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2088
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2520
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1341
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3222
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1890
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4590
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6462
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3960
Фото
Все фото
28
7
4
8
13
Гроб, кровь и жуткие крики - в Полтаве презентовали &quot;Дракулу&quot;
Гроб, кровь и жуткие крики - в Полтаве презентовали "Дракулу"
Крупный пожар в Тернополе: горит склад с растворителями красок
Крупный пожар в Тернополе: горит склад с растворителями красок
Опять потеря: показали фото погибшего на Донбассе офицера
Опять потеря: показали фото погибшего на Донбассе офицера
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Региональный форум по безопасности дорожного движения провели в помещении международного аэропорта
Региональный форум по безопасности дорожного движения провели в помещении международного аэропорта
Видео
Все видео
Показали фото киллера, который расстрелял двух мужчин
Показали фото киллера, который расстрелял двух мужчин
Показали видео с места гибели офицеров полиции под Николаевом
Показали видео с места гибели офицеров полиции под Николаевом
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
Украину укрыло снегом
Украину укрыло снегом
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2502
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6552
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1341
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 234
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 12:39

Назвали регионы, в которых начался отопительный сезон

  Комментировать
Назвали регионы, в которых начался отопительный сезон
Отопление пока совсем не включили в Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Фото: freeradio.com.ua

В 18 областях Украины и городе Киеве сегодня начали отапливать детские сады, школы, больницы и другие здания.

К жилым домам в 8 областях также подали тепло, сообщили в Минрегионстрое.

Подают тепло в учреждения образования и медицины в Киеве (89,1%), Житомирской (65,2%), Черкасской (44,5%), Ивано-Франковской (40,1%), Сумской (35,2%) и Черниговской (33,7%) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская ГТС готова к зиме - Коболев

Жилье начали отапливать в Ивано-Франковской (32,3%), Житомирской (21,6%), Ровенской (16%), Сумской (7,7%), Киевской (4,1%) областях.

Отопление пока совсем не включили в Черновицкой, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Львовский городской совет сообщил, что с 11 октября решил приостановить подачу отопления в школы, садики, больницы и поликлиник из-за потепления.

Отопительный сезон для населения начинают в зависимости от погоды: если в течение трех суток среднесуточная температура не превышает + 8°С.

В Украине в пятницу, 11 октября, ожидается теплая погода. Теплее всего будет в Одессе - до +20 градусов. На востоке и юге страны пройдут дожди. На севере будет солнечно, +15 +19 градусов. В центре такая же температура и также без осадков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали регионы, в которых начался отопительный сезон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Боксер-рекордсмен проиграл дебютный бой

Крестьянам запретили продавать свою продукцию

Землетрясение разрушило замок крестоносцев

Самое читаемое
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 52642
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 44173
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 23652
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту 1 Просмотров: 17748
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 3 Просмотров: 13392
Регионы
На учеников во время урока обвалился потолок
На учеников во время урока обвалился потолок Просмотров: 387
Троллейбус сбил ребенка
Троллейбус сбил ребенка Просмотров: 207
Украинцев порадовали теплой погодой на выходные
Украинцев порадовали теплой погодой на выходные Просмотров: 54
Бус в лоб протаранил рейсовый автобус
Бус в лоб протаранил рейсовый автобус Просмотров: 378
Решетку сорвали тросом: трое в масках дерзко ограбили "ювелирку"
Решетку сорвали тросом: трое в масках дерзко ограбили "ювелирку" Просмотров: 351
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 3009
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua