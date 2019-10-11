Тепло не кажется, но будут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

11 октября ожидается теплая погода. Местами дожди и ливни. Фото - ua.depositphotos.com

В Украине в пятницу, 11 октября, ожидается теплая погода. Теплее всего будет в Одессе - до +20 градусов.

На востоке и юге страны пройдут дожди, сообщили в Укргидрометцентре.

На севере будет солнечно, +15 +19 градусов. В центре такая же температура и также без осадков.

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На востоке страны +13 +15 градусов, ожидаются ливни. На юге Украины +16 +20 градусов, также пройдут сильные дожди.

В Киеве в этот день до +17 градусов, осадков не ожидается.

Начало октября в Украине будет теплым и солнечным. Дожди ожидают в середине месяца. Температура воздуха будет постоянно колебаться. Дожди время от времени будут идти в западных и северных областях. Будут кратковременны. На остальной территории - сухо.