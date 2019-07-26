Назвали фрукт, который в этом сезоне станет дефицитным и дорогим

Цены на яблоки урожая-2019 будут заоблачными

Яблоки урожая этого года подорожают втрое по сравнению с прошлым годом.

Такие прогнозы дают садоводы и продавцы.

"В этом году урожая яблок не будет вообще. Когда цвели, помешало похолодание. Сейчас если где-то на дереве висит по несколько яблок, то хорошо. Трудно даже спрогнозировать розничную цену. Вполне вероятно, что килограмм будет стоить не менее 15-20 гривен. Сейчас продают по 18 гривен", - говорит Gazeta.ua винницкий фермер Николай Волынец.

Невиданный урожай яблок был в прошлом году. Тогда фермерам было некуда его девать. Должны были отдавать за бесценок. Заводы по переработке фруктов яблоко покупали по 80-1,50 грн за кг.

"Говорят, что в этом году даже по 5 гривен будут брать. Но где те яблоки возьмешь, если их просто нету. А в прошлом году с гектара собирали 20-25 тонн", - добавляет фермер.

Автор: gazeta.ua Цены на яблоки урожая-2019 будут заоблачными. Весной в Виннице яблоки уже продавали по 15-20 грн

Сортовое яблоко, которое везли за границу, сдавали по 1.60 грн.

"Также в этом году дорогая малина. Причина этому - есть заказ из Европы. Закупка этой ягоды - 32-35 гривен за килограмм", - говорит винницкий продавец Игорь Клипко.

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Стоимость полезной для здоровья сезонной ягоды стремительно упала в цене. В Виннице килограмм голубики стоит 140 грн. Эта ягода наконец стала доступной для людей. Она дешевле, потому что ее выращивают местные фермеры. Ранее на голубику были космические цене.