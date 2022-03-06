Наши военные не отступают ни на метр: Харьков дает достойный отпор оккупантам

В Харькове украинские защитники продолжают борьбу против российских оккупантов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Харькове украинские защитники продолжают борьбу против российских оккупантов.

6 марта силами Нацгвардии Украины и теробороны Харькова уничтожили вражескую технику - четыре бензовоза с горючим и три грузовика ГАЗ-66. Также отобрали у агрессора бронированный автомобиль "Тигр", сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Наши военные не отступают ни на метр. Только вперед", - написал глава области в Telegram.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.