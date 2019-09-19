Нашествие тараканов и деформированная посуда: что увидели в кафе, в котором готовили обеды для школьников

5 канал Отравление в школе: что увидели в кафе, в котором готовили обеды для учеников

После массового отравления школьников в городе Казатин Винницкой области школы завтра восстанавливают учебный процесс. А местное кафе "Юность", которое поставляло готовые обеды в термосах в школы, на время проверки остается закрытым.

Владельца кафе-столовой привлекли к административной ответственности.

"Первое, что бросилось в глаза, - это грязь в помещении. Повсюду столовая и кухонная посуда была покрыта слоем жира. Часть его деформирована. Но больше всего шокировало нашествия тараканов. Они свободно себе бегали по кухонном оборудованию и пищевых продуктах. В пищеблоке не было средств для дизинфекции", - говорит Gazeta.ua Татьяна Вороновская из Винницкого областного управления Госпотребслужбы.

Авто, которое отвозили обеды в школы, необорудовано холодильной камерой. В кафе в холодильных и морозильных камерах не контролируют температурный режим.

"Медперсонал обследован на носителя возбудителей кишечной инфекции и патогенный стафилококк. Ждем результатов. Этим занимается областной лабораторный центр. Еще отобрали пробы воды и куриного филе, из которого готовили отбивные. Сейчас проводят исследования", - добавляет Вороновская.

В школе №2, где отравились дети, нет пищеблока и никогда не было.

"В школе хорошие условия для питания детей. Летом там сделали ремонт. Есть холодное и горячее водоснабжение, канализация. Есть где мыть и хранить посуду. Работает двое работников", - подчеркнула чиновница.

Участие в тендере принимали несколько предприятий, желающих предоставлять свои услуги поставки питания для школьников.

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13 сентября в Винницкой области произошло массовое отравление детей. В тот день их кормили пшеничной кашей "Артек" и куриной отбивной. Полиция открыла уголовное производство по статье - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.