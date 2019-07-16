Наша мотивация — рост капитализации страны - Голик

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 531
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 603
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2925
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1287
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 801
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1935
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1656
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5635
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 954
Фото
Все фото
5
3
3
10
3
Помощник священника застрелил собаку на глазах владельцев
Помощник священника застрелил собаку на глазах владельцев
13-летнюю девочку изнасиловали и убили: первые подробности и фото
13-летнюю девочку изнасиловали и убили: первые подробности и фото
Взрыв на детской площадке: трое из пострадавших - дети АТОшников
Взрыв на детской площадке: трое из пострадавших - дети АТОшников
Взрыв на детской площадке под Днипром: появились фото пострадавших детей
Взрыв на детской площадке под Днипром: появились фото пострадавших детей
Поехала на пляж и не вернулась: 33-летнюю женщину почти месяц ждет дома сын
Поехала на пляж и не вернулась: 33-летнюю женщину почти месяц ждет дома сын
Видео
Все видео
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Остался сын и мать: похоронили защитника Украины
Остался сын и мать: похоронили защитника Украины
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Люди на ходу прыгали из окон - загорелась электричка
Люди на ходу прыгали из окон - загорелась электричка
Мэр Днипра Филатов прокомментировал участие в выборах
Мэр Днипра Филатов прокомментировал участие в выборах
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 531
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1611
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 801
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 567
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2556
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 702
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 10:28

Наша мотивация — рост капитализации страны - Голик

  Комментировать
Наша мотивация — рост капитализации страны - Голик
Валентин Резниченко и Юрий Голик

Юрий Голик, советник экс-главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко, в интервью газете "Зеркало недели" заявил, что главным мотивом в реализации сотни проектов в области был рост капитализации страны.

"Мы бизнесмены, и мы хотим работать и жить в богатой стране. Наша мотивация — рост капитализации страны. Не более и не менее. Любой бизнесмен понимает, что есть капитализация его компании. Капитализация любого бизнеса зависит от страны, в которой он ведется. Богатая и развитая страна, большой рынок, много потребителей — высоко оцененный бизнес. И наоборот", - сказал Голик.

Сейчас, когда Резниченко и его команда ушли в отставку, Голик отмечает, что итоги их работы и опыт вызывают интерес у многих людей и команд, находящихся сейчас в госуправлении.

Согласно отчету команды Резниченко за 4,5 года работы, она построила и капитально отремонтировала сотни объектов в области: более 500 дорог, 60 детских садиков, десятки школ, 40 медучреждений.

"Нам казалось, что в фокусе внимания всех всегда Киев и центральные органы госвласти, и что никому нет дела до происходящего в отдельно взятой ОГА. Но оказалось, что наши результаты многим интересны, как и наш опыт. Понимаете, мы же менеджеры, не политики", - заявил он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наша мотивация — рост капитализации страны - Голик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Дети на берегу реки нашли клад

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 41560
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 40461
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 19855
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 17766
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
8
 Просмотров: 12342
Днипро
Нашли в поле: мужчина написал любимой сообщение и покончил с собой
Нашли в поле: мужчина написал любимой сообщение и покончил с собой Просмотров: 1746
Понес молоко и исчез: 13-летний парень не вернулся домой
Понес молоко и исчез: 13-летний парень не вернулся домой Просмотров: 2781
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 19864
Отчет экс-главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко о фактически и физически сделанном занял почти 300 страниц
Отчет экс-главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко о фактически и физически сделанном занял почти 300 страниц
6
 Просмотров: 36
"Дело хотят замять": что известно о расследовании убийства депутата
"Дело хотят замять": что известно о расследовании убийства депутата
 Просмотров: 1944
Больше всего комментируют
12
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
7
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
6
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
3
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
3
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Голосов: 1148
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua