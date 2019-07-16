Наша мотивация — рост капитализации страны - Голик

Валентин Резниченко и Юрий Голик

Юрий Голик, советник экс-главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко, в интервью газете "Зеркало недели" заявил, что главным мотивом в реализации сотни проектов в области был рост капитализации страны.

"Мы бизнесмены, и мы хотим работать и жить в богатой стране. Наша мотивация — рост капитализации страны. Не более и не менее. Любой бизнесмен понимает, что есть капитализация его компании. Капитализация любого бизнеса зависит от страны, в которой он ведется. Богатая и развитая страна, большой рынок, много потребителей — высоко оцененный бизнес. И наоборот", - сказал Голик.

Сейчас, когда Резниченко и его команда ушли в отставку, Голик отмечает, что итоги их работы и опыт вызывают интерес у многих людей и команд, находящихся сейчас в госуправлении.

Согласно отчету команды Резниченко за 4,5 года работы, она построила и капитально отремонтировала сотни объектов в области: более 500 дорог, 60 детских садиков, десятки школ, 40 медучреждений.

"Нам казалось, что в фокусе внимания всех всегда Киев и центральные органы госвласти, и что никому нет дела до происходящего в отдельно взятой ОГА. Но оказалось, что наши результаты многим интересны, как и наш опыт. Понимаете, мы же менеджеры, не политики", - заявил он.