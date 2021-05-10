Народные приметы 10 мая. Сегодня узнаем, ожидать ли заморозков

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
2 Просмотров: 2907
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1251
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 396
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 549
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1801
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6984
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 522
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 909
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 9909
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 720
Фото
Все фото
4
8
21
22
4
Мужчина поджег себя в доме бывшей
Мужчина поджег себя в доме бывшей
Погибла вся семья: новые подробности и фото аварии с младенцем
Погибла вся семья: новые подробности и фото аварии с младенцем
&quot;Должна заслужить доверие&quot; - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
"Должна заслужить доверие" - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
&quot;Пойдем, русским воинам помолимся&quot; - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
Пропавший в прошлом году 22-летний мужчина найден мертвым
Пропавший в прошлом году 22-летний мужчина найден мертвым
Видео
Все видео
На трассе врезался в отбойник и сгорел дотла Lexus
На трассе врезался в отбойник и сгорел дотла Lexus
Такси влетело в бетонную стену и загорелось: кадры смертельного ДТП
Такси влетело в бетонную стену и загорелось: кадры смертельного ДТП
Пьяный мужчина на площадке схватил за шею ребенка: конфликт попал на видео
Пьяный мужчина на площадке схватил за шею ребенка: конфликт попал на видео
Мужчина в одних трусах с траурным венком гулял по городу: показали видео
Мужчина в одних трусах с траурным венком гулял по городу: показали видео
20-летнюю женщину мертвой нашли в реке
20-летнюю женщину мертвой нашли в реке
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 675
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1314
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 855
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 819
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
понедельник, 10 мая 2021 09:31

Народные приметы 10 мая. Сегодня узнаем, ожидать ли заморозков

  Комментировать
Народные приметы 10 мая. Сегодня узнаем, ожидать ли заморозков
Сегодня на полях и в садах закипает робота. Хозяева трудятся с самого утра. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане чествуют святого Симеона, епископа Иерусалимского. В народе этот день еще называют Семен-ранопашец. Потому, что в полях, садах и огородах уже полным ходом идут работы, а хозяева должны рано вставать, чтобы все успеть.

В народе считалось, что сегодня нельзя ссориться с больными, подбирать животных. Особенно кошек и птиц. Предки верили, что их подобие сегодня принимает нечистая сила, чтобы подобраться к людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Жаворонки стали Пасхой" - что означали птицы для древних украинцев

Главные приметы 10 мая:

Ясный восход солнца обещает ветреное лето.

Облака по небу быстро плывут - к затяжной непогоде.

Сова кричит - к похолоданию.

Вечером в низинах появился туман - к потеплению.

Утром ясно, а днем ​​появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли - до заморозков.

Туман 10 мая - к потеплению.

9 мая с церковным календарем отмечали перенесения мощей Святого Николая из Мир Ликийских в Бари. Его еще называют Николай Весенний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 10 мая. Сегодня узнаем, ожидать ли заморозков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Возле университета похитили профессора

Самое читаемое
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 9720
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9135
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 6858
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 6426
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 4716
Регионы
Какой погоды сегодня ожидать. Где пройдут грозы
Какой погоды сегодня ожидать. Где пройдут грозы Просмотров: 63
Мать выбросила с восьмого этажа 2-летнего малыша: первые подробности
Мать выбросила с восьмого этажа 2-летнего малыша: первые подробности Просмотров: 333
Сын полицейского сбил 19-летнюю и бросил умирать
Сын полицейского сбил 19-летнюю и бросил умирать Просмотров: 585
Коронавирус затухает - в каких областях больше всего больных
Коронавирус затухает - в каких областях больше всего больных Просмотров: 387
Мужчина поджег себя в доме бывшей
Мужчина поджег себя в доме бывшей
4
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
7
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
5
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
4
Украинцы назвали любимые праздники
4
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
Голосов: 898
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть