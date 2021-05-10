Народные приметы 10 мая. Сегодня узнаем, ожидать ли заморозков

Сегодня христиане чествуют святого Симеона, епископа Иерусалимского. В народе этот день еще называют Семен-ранопашец. Потому, что в полях, садах и огородах уже полным ходом идут работы, а хозяева должны рано вставать, чтобы все успеть.
В народе считалось, что сегодня нельзя ссориться с больными, подбирать животных. Особенно кошек и птиц. Предки верили, что их подобие сегодня принимает нечистая сила, чтобы подобраться к людям.
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Главные приметы 10 мая:
Ясный восход солнца обещает ветреное лето.
Облака по небу быстро плывут - к затяжной непогоде.
Сова кричит - к похолоданию.
Вечером в низинах появился туман - к потеплению.
Утром ясно, а днем появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли - до заморозков.
Туман 10 мая - к потеплению.
9 мая с церковным календарем отмечали перенесения мощей Святого Николая из Мир Ликийских в Бари. Его еще называют Николай Весенний.
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