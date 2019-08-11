Наркокурьер пытался отправить наркотики на суму 300 тысяч по почте

Сотрудники СБУ задержали в Мелитополе Запорожской области наркокурьера, который пытался отправить по почте крупную партию марихуаны.
Об этом сообщили в Запорожском областном управлении СБУ.
Подозреваемый пытался отправить из отделения почты 1 кг марихуаны.
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По месту жительства мужа было проведено обыск. В результаты нашли еще 2 кг запрещенных веществ.
Предварительно стоимость изъятых наркотиков составляет 300 тыс. грн.
Открыто уголовное производство, решается вопрос о мере пресечения для наркокурьера.
Недавно стало известно, что двум контрабандистам кокаина с организатором изменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест без применения браслета слежения.
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