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воскресенье, 11 августа 2019 15:49

Наркокурьер пытался отправить наркотики на суму 300 тысяч по почте

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Наркокурьер пытался отправить наркотики на суму 300 тысяч по почте
Наркокурьер пытался отправить наркотики по почте. Фото: https://arstechnica.com

Сотрудники СБУ задержали в Мелитополе Запорожской области наркокурьера, который пытался отправить по почте крупную партию марихуаны.

Об этом сообщили в Запорожском областном управлении СБУ.

Подозреваемый пытался отправить из отделения почты 1 кг марихуаны.

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По месту жительства мужа было проведено обыск. В результаты нашли еще 2 кг запрещенных веществ.

Предварительно стоимость изъятых наркотиков составляет 300 тыс. грн.

Открыто уголовное производство, решается вопрос о мере пресечения для наркокурьера.

Недавно стало известно, что двум контрабандистам кокаина с организатором изменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест без применения браслета слежения.

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