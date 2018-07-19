Нардеп Каплин заявил, что новая Украина должна быть такой, как Одесса

 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 306
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 4581
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 810
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2502
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3438
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 129424
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2025
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1638
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 900
Фото
Все фото
3
3
17
6
17
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Подросток на евробляхе протаранил элитный электрокар
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
Сообщили, как заключённые сбежали из колонии
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
Имел по 20 тыс. грн за день: задержали взяточника из Одесской таможни
Имел по 20 тыс. грн за день: задержали взяточника из Одесской таможни
Стартовала активная фаза военных учений Sea Breeze
Стартовала активная фаза военных учений Sea Breeze
Видео
Все видео
Темнокожий одессит поставил на место сепаратиста
Темнокожий одессит поставил на место сепаратиста
На пляже еду хранили в туалете: в Одессе назрел скандал
На пляже еду хранили в туалете: в Одессе назрел скандал
Возле Одессы пронесся смерч, который поразил своим масштабом
Возле Одессы пронесся смерч, который поразил своим масштабом
Кремль намекнул на аннексию Харькова и Одессы
Кремль намекнул на аннексию Харькова и Одессы
Женщина "присмирела" домашнего тирана ножом в грудь
Женщина "присмирела" домашнего тирана ножом в грудь
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 306
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 324
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2502
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1557
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3447
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1863
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 11:52

Нардеп Каплин заявил, что новая Украина должна быть такой, как Одесса

  Комментировать

В Одессе 18 июля прошло совместное выездное заседание комитета Верховной рады Украины по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения с представителями местных и региональных органов исполнительной власти и общественных организаций, где поднимался вопрос социальной защиты населения и качества оказания социальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа Сергея Каплина.

В ходе встречи глава Одессы Геннадий Труханов отметил, что в рамках децентрализации власти на места переданы не только полномочия, но и обязательства, в том числе, бережное расходование бюджетных средств.

"Как можно оценить социальную услугу? Сколько мы можем потратить из бюджета для ее оказания? Во сколько можно оценить необходимость создания доступной среды? Как можно оценить, что человек реализовал свое законное право получить вовремя документы, справку, оформить субсидию и так далее? Городская власть в рамках своих полномочий не боится брать на себя ответственность и принимать решения, направленные на социальную защиту населения", - отметил Труханов.

В свою очередь, по оценке профильного Министерства, недавно открытый в Одессе Центр интегрированных услуг, на данный момент это - единственный центр в Украине, где оказание социальных и административных услуг максимально адаптировано к европейской системе.

Так, по словам экспертов, еще год назад пропускная способность в социальных учреждениях, оказывающих административные и социальные услуги, была на уровне 3 тысяч человек в месяц. Тогда как с момента открытия центра эта цифра достигла 15 тысяч посетителей ежемесячно.

Народный депутат Украины, первый заместитель главы комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин рассказал, что с целью оценки качества услуг лично побывал на приеме у администратора одесского Центра интегрированных услуг, где буквально через пару минут после регистрации в электронной очереди попал на прием и получил исчерпывающий ответ на свой вопрос.

  18 июля в Одессе состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения в вопросе социальной защиты населения и качества предоставления социальных услуг
18 июля в Одессе состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения в вопросе социальной защиты населения и качества предоставления социальных услуг

"Такой Центр должен быть в каждом городе, в котором человек чувствует себя не просящим, а полноценным партнером власти. Я рад, что усилиями города в Одессе такой Центр создан. Это пример для мэра каждого города нашей страны", - сказал Каплин.

Также нардеп отметил работу всей команды социального сектора Одессы, подчеркнув, что она должна участвовать не только во внедрении социальной реформы, но и в ее формировании.

Я пригласил мэра Одессы Геннадия Труханова войти в состав социального совета в качестве представителя от Одесской области. Новая Украина должна быть такой, как Одесса", - добавил он.

На встрече присутствовала и народный депутат Украины Наталья Королевская, которая также отметила, что в новом Центре работа организована на высшем уровне.

  18 июля в Одессе состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения в вопросе социальной защиты населения и качества предоставления социальных услуг
18 июля в Одессе состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения в вопросе социальной защиты населения и качества предоставления социальных услуг

"Многодетные мамы всегда приводят пример того, что в Одессе разработали социальные программы поддержки детства и материнства, особенно для многодетных семей. Кроме того, побывав здесь, я могу действительно сказать, что в Одессе создан качественный Центр, где скорость прохождения и оформления социальных услуг очень удобны для людей. Вот пример, когда на уровне местной власти смогли найти очень качественное решение, которое помогает людям пользоваться положенными им по закону льготами, компенсациями и необходимыми решениями. Мы передадим опыт Одессы в другие области Украины", - подчеркнула она.

Апостроф
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нардеп Каплин заявил, что новая Украина должна быть такой, как Одесса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

15 лет назад провели уникальную операцию

Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Создали первую фотографию: как это было

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 138065
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 79057
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 67774
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 55199
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 52528
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 112
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua