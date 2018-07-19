Нардеп Каплин заявил, что новая Украина должна быть такой, как Одесса

В Одессе 18 июля прошло совместное выездное заседание комитета Верховной рады Украины по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения с представителями местных и региональных органов исполнительной власти и общественных организаций, где поднимался вопрос социальной защиты населения и качества оказания социальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа Сергея Каплина.

В ходе встречи глава Одессы Геннадий Труханов отметил, что в рамках децентрализации власти на места переданы не только полномочия, но и обязательства, в том числе, бережное расходование бюджетных средств.

"Как можно оценить социальную услугу? Сколько мы можем потратить из бюджета для ее оказания? Во сколько можно оценить необходимость создания доступной среды? Как можно оценить, что человек реализовал свое законное право получить вовремя документы, справку, оформить субсидию и так далее? Городская власть в рамках своих полномочий не боится брать на себя ответственность и принимать решения, направленные на социальную защиту населения", - отметил Труханов.

В свою очередь, по оценке профильного Министерства, недавно открытый в Одессе Центр интегрированных услуг, на данный момент это - единственный центр в Украине, где оказание социальных и административных услуг максимально адаптировано к европейской системе.

Так, по словам экспертов, еще год назад пропускная способность в социальных учреждениях, оказывающих административные и социальные услуги, была на уровне 3 тысяч человек в месяц. Тогда как с момента открытия центра эта цифра достигла 15 тысяч посетителей ежемесячно.

Народный депутат Украины, первый заместитель главы комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин рассказал, что с целью оценки качества услуг лично побывал на приеме у администратора одесского Центра интегрированных услуг, где буквально через пару минут после регистрации в электронной очереди попал на прием и получил исчерпывающий ответ на свой вопрос.

18 июля в Одессе состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения в вопросе социальной защиты населения и качества предоставления социальных услуг

"Такой Центр должен быть в каждом городе, в котором человек чувствует себя не просящим, а полноценным партнером власти. Я рад, что усилиями города в Одессе такой Центр создан. Это пример для мэра каждого города нашей страны", - сказал Каплин.

Также нардеп отметил работу всей команды социального сектора Одессы, подчеркнув, что она должна участвовать не только во внедрении социальной реформы, но и в ее формировании.

Я пригласил мэра Одессы Геннадия Труханова войти в состав социального совета в качестве представителя от Одесской области. Новая Украина должна быть такой, как Одесса", - добавил он.

На встрече присутствовала и народный депутат Украины Наталья Королевская, которая также отметила, что в новом Центре работа организована на высшем уровне.

18 июля в Одессе состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения в вопросе социальной защиты населения и качества предоставления социальных услуг

"Многодетные мамы всегда приводят пример того, что в Одессе разработали социальные программы поддержки детства и материнства, особенно для многодетных семей. Кроме того, побывав здесь, я могу действительно сказать, что в Одессе создан качественный Центр, где скорость прохождения и оформления социальных услуг очень удобны для людей. Вот пример, когда на уровне местной власти смогли найти очень качественное решение, которое помогает людям пользоваться положенными им по закону льготами, компенсациями и необходимыми решениями. Мы передадим опыт Одессы в другие области Украины", - подчеркнула она.