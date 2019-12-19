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четверг, 19 декабря 2019 20:36

НАПК проверит декларацию любителя "русского мира" Саутенкова

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НАПК проверит декларацию любителя &quot;русского мира&quot; Саутенкова

Проверкой финансовой деятельности депутата Одесского облсовета Виталия Саутенкова занялось Национальное агентство по предупреждению коррупции. Они обнаружили, что депутат не задекларировал дом стоимостью более полутора миллионов долларов, сообщает издание Gordonua.

Саутьонков известный своими пророссийскими взглядами. Он не только член оппозиционной партии, которая поддерживает Россию, но и сам постоянно выступает за распространение "русского мира" в Украине. На прошлой неделе одесские СМИ сообщали о том, что депутат Одесского областного совета от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виталий Саутенков во время товарищеского матча, посвященного открытию стадиона в пгт Черноморское, одел футболку с логотипом российской компании Газпром. Кроме того, депутат решил одеть и куртку московского ФК "Динамо".

На эту демонстрацию любви к стране-агрессору негативно отреагировали в социальных сетях. Жители Одессы и области выступили против того, чтобы такой человек занимался политикой в ​​нашей стране, и предложили оплатить ему билет в Ростов. Одесситы выразили надежду, что вскоре одиозным депутатом займется СБУ, а они не допустят, чтобы человек с подобными взглядами на политическую жизнь страны был депутатом областного совета.

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