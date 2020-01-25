"Надо сделать что-то, что останется после нас": на встрече собрались благотворители

Во Львове 23 января состоялась событие "Время историй с Ириной Снитинской" - "Время историй: Спасая жизни". Известные выступающие делились своими личными историями общую тему. Выступление на "Времени историй" - это публичная исповедь.

Среди спикеров Время историй: спасая жизни Андрей Рождественский - бизнес-консультант, Василий Кашуба - председатель и инструктор Курсов первой помощи CAB, спикерка события Звездная Войтив - основательница и директор Эгоист, Валерий Чеботарь, заслуженный тренер Украини по фри-файту, ветеран АТО, Оксана Цебривська - графическая дизайнер, координатор проектов львовской онкоспильноты "Жить сейчас", Сергей Бабич - основатель и организатор конференции LvivCSS, организатор митапив GlobalCSS.

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Марта Левченко уже более 10 лет занимается помощью детям из неблагополучных семей, помогая не только им, но и их матерям. Марта Левченко - благодетельница, президенткой фонда "Я Будущее Украины", основательница Дома добра "Мечта Марты".

"Как все началось? Я вижу и замечаю несправедливость, и это меня беспокоит. У нас с мужем есть бизнес - рекламное агентство, мы решили и сделали 14 свадеб с нуля для молодоженов - выпускников интернатов. А потом я поехала в их братьев и сестер на Буковине. Увидела страдания детей - бедность, болезни. Начала возить им помощь - из дома, от родных, друзей. Но там дальше была беда. Я не понимала сначала в чем дело. Потом поняла - нужно искать и менять жизнь этих людей. Бедные мамы - не плохие мамы. Мне говорили - они не ценят, не умеют убирать, готовить. Эти мамы из интерната. Там не учили это делать, они не знают об этом и не имели любви. Три года существует дом "Мечта Марты". 206 женщин из Украины - мамы-сироты, из интернатов - выпускницы нашего стационара. 400 сотни их детей спасены от интернатов. Они умеют все делать, успешны. Они счастливы. Дети растут с ними. Они укрепляются. Их слышат и видят. Они могут быть полезными. Я для себя давно решила - надо сделать что-то, что останется после нас", - рассказывает свою историю Марта Левченко.

Дом добра в Черновцах "Мечта Марты" принимает матерей с детьми, оказавшихся в сложных кризисных ситуациях.

12 января во львовском театре имени Леся Курбаса состоялся перформанс "Люди-легенды. Неожиданная встреча. Андрей Курков vs Юрий Кох". На сцене театра встретились украинский писатель Андрей Курков, чьи книги переведены на 67 языков и львовский художник Юрий Кох, выставки которого проходят во многих странах мира.