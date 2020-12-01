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вторник, 01 декабря 2020 11:51

"Надо иметь за что бороться с пандемией" - мэр Ивано-Франковска просит не вводить локдаун

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&quot;Надо иметь за что бороться с пандемией&quot; - мэр Ивано-Франковска просит не вводить локдаун
Мэр Ивано-Франковска просит правительство не ужесточать карантин. Фото: zt.20minut.ua

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не поддерживает введение жесткого карантина. Мэр обратился к правительству с просьбой дать возможность предпринимателям работать в период новогодних и Рождественских праздников.

Об этом Марцинкив сказал в прямом эфире в Facebook.

Мэр Ивано-Франковска рассказал о положительной статистике заболеваемости Covid-19 - в городе уменьшается количество новых случаев и пациентов на стационарном лечении. За последние сутки нет ни одной смерти от болезни.

Поэтому Марцинкив просит не вводить локдаун.

"Обращаюсь к правительству с просьбой не вводить локдаун. Потому что он добьет малый и средний бизнес, который не просто переживает этот год. Именно перед Николаем, перед новогодне-рождественскими праздниками, предприниматели заработают те средства, за которые потом могут содержать свои хозяйства, своих работников в январе, февраля, марте - почти до пасхальных праздников. Поэтому просьба к правительству не вводить локдаун, чтобы наш город, наша страна могли выжить в такое непростое время", - сказал городской голова.

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И напомнил, что в минувшую субботу в Украине отмечали День памяти жертв Голодомора. И сейчас важно пережить пандемию, но еще важнее - иметь "за что бороться с пандемией, за что финансировать педагогов и врачей".

Локдаун - жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение в стране и за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги.

Во время карантина выходного дня украинцы значительно снизили свою активность. В первый "карантинный" уикенд украинцы уменьшили расчет платежными терминалами и меньше перемещались собственным и общественным транспортами. Почти наполовину реже в Украине посещали торговые центры.

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