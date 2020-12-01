Карантин выходного дня: как изменилось поведение украинцев

Во время карантина выходного дня украинцы значительно снизили свою активность.
Об этом рассказали в Центре экономических стратегий, передает tsn.ua.
В первый "карантинный" уикенд украинцы уменьшили расчет платежными терминалами и меньше перемещались собственным и общественным транспортами. Почти наполовину реже в Украине посещали торговые центры.
Однако временный локдаун не повлиял на тех, кто работает в выходные дни.
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Министерство здравоохранения Украины не намерено продлевать карантин выходного дня. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.
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