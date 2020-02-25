Национальный парк охватило адское пламя

Фото: facebook.com/nizhnednestrovsky

В понедельник, 24 февраля, в национальном парке Одессы вспыхнул масштабный пожар.

"Горит заповедная зона национального парка. Возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени. Северный ветер подгонял огонь вдоль лимана", - сообщается на странице "Нижнеднестровский национальный природный парк" в Facebook.

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Огонь охватил большую территорию. Пожар был виден с дороги, поэтому в сети подписали трагедию: "Дорога в ад".

В Одессе на штрафплощадке сгорело более 20 автомобилей. Пожар произошел 10 февраля около 4:20 в Малиновском районе города.