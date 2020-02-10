В Одессе на штрафплощадке сгорело более 20 автомобилей.

Пожар произошла 10 февраля около 4.20 в Малиновском районе города, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Сейчас на месте пожара работают следственно-оперативная группа и спасатели. Устанавливаются обстоятельства ЧП", - сказано в сообщении.

Автор: od.dsns.gov.ua В Одессе на штрафплощадке сгорели 20 автомобилей

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Спасатели уточнили, что общая площадь пожара составила 150 кв. м. В результате пожара огнем уничтожено 20 автомобилей, 3 повреждено, спасены 150. Огонь потушили менее чем за час, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: od.dsns.gov.ua Общая площадь пожара составила 150 кв. м

"Горели автомобили на территории специализированной штрафплощадки временного задержания авто и мототранспорта. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На штрафплощадке в Голосеевском районе столицы загорелось 54 автомобиля. Происшествие случилось на Столичном шоссе, 98.