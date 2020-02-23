Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах

В пожарах с начала года погибло 342 человека. Фото: Rbk.ua

В Украине с начала 2020 года в результате пожаров погибло 342 человека.

В то же время пострадали 244 человека, передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С начала 2020 показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет 342 и 244 человек соответственно", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что зимой показатель пожаров в жилом секторе стабильно растет из отопления домов с нарушениями правил пожарной безопасности, перегрузки электросетей и неисправные бытовые приборы.

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Так, основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная небрежность украинцев.

В селе Нововознесенка Маловысковского района Кировоградской области женщина подожгла дом, в котором был ее сожитель. В результате пожара пострадавший получил ожоги и скончался в реанимации.