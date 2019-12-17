"Начало эпохи бедности": бюджет областного центра уменьшили вдвое

РБК Винницкая область: бюджет уменьшили вдвое

Самым сложным за пять лет своего правления назвали депутаты Винницкого облсовета бюджет следующего 2020 года. Эту фразу проговорил едва не каждый, кто активно обсуждал бюджет.

Еще вчера председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский акцентировал внимание на том, что в бюджете на 2020 год уже нет таких статей, как субсидии или выплаты льгот. Ведь эти расходы будут финансироваться без привлечения областного бюджета, пишет vinnitsaok.

"Монетизация льгот и субсидий также позволяет не осуществлять транзит средства на эти цели из областного бюджета. Именно поэтому объем бюджета на 2020 год в два раза меньше чем был в 2019 году", - пояснил Скальский.

Представил бюджет Директор Департамента финансов облгосадминистрации Николай Копачевський, пишет naparise.

Выступающие оценили "бюджет 2020", как "сложный", "худший за все 5 лет этой каденции". Правда, были и довольно радикальные оценки. Депутат Олег Легеза отметил, что бюджет можно оценить "скорее как начало эпохи бедности, чем ее конец".

Черту под дискуссией поставил председатель Владислав Скальский. Он отметил, что бюджет следующего года можно назвать "трансформационным", ведь реформа децентрализации завершается, поэтому полномочия и деньги (речь шла о 100%-м создании способных общин) будут переданы на места, и общества будут ими распоряжаться.

Прежде всего, бюджет учитывает минимальную заработную плату в размере 4723 грн., То есть экономисты заложили, а депутаты проголосовали средства на повышение минимальной заработной платы, предусмотрено с 1 января следующего года.

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Также в областном бюджете заложили средства на медицину, правда только на первый квартал. Рассчитать смету на весь год невозможно, ведь с 1 апреля 2020 27 областных ме-стных учреждений получать деньги непосредственно из Министерства здравоохранения.

Такая "трансформация", которая проводится в рамках реформирования вторичной и третичной поле десятки медицины оставит Винниччину без 307 млн ​​грн дополнительной образовательной и медицинской дотации.

По словам Николая Копачевского, "в целом доходная часть составляет более 4 млрд 242 млн грн, в том числе доходы общего фонда бюджета определены в сумме 2747182230 грн, доходы специального фонда бюджета в сумме 1495465300 грн.

11 декабря Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о бюджете Украины на 2020 год. 13 ноября Верховная Рада во втором чтении приняла государственный бюджет на 2020 год. "За" проголосовали 280 нардепов.