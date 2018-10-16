Начали отопительный сезон с прорывами труб

Автор: Журнал Жінки В Виннице начался отопительный сезон с прорывами труб в домах

В Виннице начался отопительный сезон с прорывами труб в жилых многоэтажках.

Из-за порывов во внутридомовых системах 15 октября отключили от отопления 21 дом.

"В таких случаях услугу восстановят после ликвидации порывов работниками жилищно-эксплуатирующих организаций. Именно они отвечают за внутридомовую систему. Такие ситуации - это в пределах нормы. Главное - быстро на них реагировать. На все места, где обнаружены аварийные ситуации, оперативно выезжают и работают бригады. Устраняют недостатки в течение суток. Максимум - две дни", - говорит пресс-секретарь" Винницагортеплоэнерго "Снежана Шпикина.

Также из-за порывов тепловых сетей отключали 6 участков по нескольким по ул. Кн. Кориатовичей, 149, просп .. Юности, 81, ул. Космонавтов, 70, ул. К.Василенка, 6/60, ул. Шевченко, 7, ул. Пирогова, 101-103, которые подают теплоноситель на 23 дома.

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Порывы возникают из-за большой нагрузки на сети именно при пуске теплоносителя. Поэтому коммунальщики пытаются подавать тепло в дома по очереди в каждый дом.

Уже подключили отопление до 980 домов. Всего в Виннице 1248 многоэтажек.

В Виннице отопительный сезон начался вовремя. Включать тепло начали еще 8 октября во детсадах, школах и больницах.