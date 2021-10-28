На Закарпатье забеременела 11-летняя: полиция ищет насильника

Девочка должна родить в конце ноября. Фото: pixabay.com

В Закарпатской области полиция открыла уголовное производство по факту беременности 11-летней девочки.

Дело квалифицировали как изнасилование несовершеннолетней, заявила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Закарпатья Анна Дан, передает "Укринформ".

"Следователи полиции уже имели беседу с девочкой и ее мамой. С их слов понятно, что это произошло за пределами области, когда ребенок находился в Киеве. Очевидно, отец ребенка не закарпатец", - говорится в сообщении.

После публикации в соцсетях и местных СМИ информации о беременности 11-летней девочки из Берегового полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований. Мужчине, которого сейчас разыскивают, грозит заключение сроком от 10 до 15 лет.

Будущую мать взяли на учет в Береговской црб, родить она должна в конце ноября.

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В Сумской области 50-летний мужчина три года сексуально издевался над ребенком. Девочка решилась рассказать об этом лишь когда он избил ее мать. Когда мужчину задержали, он предложил следователю 50 тыс. грн, чтобы тот уничтожил материалы дела. Правоохранитель сообщил об этом руководству и полиция задокументировала факт передачи взятки.