На Закарпатье впервые вопили сирены: что произошло

Более двух часов в Закарпатье продолжалась воздушная тревога. Фото: unsplash.com

С 5:30 12 марта более двух часов в Закарпатье продолжалась воздушная тревога. Однако бомбардировки не было.

Сирены в области звучали впервые с начала вторжения России, написал в Telegram-канале глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта.

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"Это была общеукраинская тревога. Фиксировали подлеты ракет, авиации. В таких случаях лучше находиться в укрытии, и мы будем уверены, что ни крылатая, ни баллистическая, ни любая другая ракета не прилетит именно в наш регион", - сообщил пресс-секретарь ОВА Роман Молдавчук.

Утром 11 марта в Ивано-Франковске на Западе Украины раздались взрывы. Впервые с начала полномасштабной войны с Россией бомбы были сброшены также на Луцк и Днепр. В Луцке взрывы произошли в стороне аэродрома.