Россия официально признала авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску

Об ударе по Днепру оккупанты молчат. Фото: t.me/truexanewsua

В российском Министерстве обороны признали утренние авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску 11 марта.

О выведенных из строя военных аэродромах заявили в пятницу в Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием большой дальности утром нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", - говорится в заявлении страны-агрессора.

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Об ударе по Днепру оккупанты молчат, хотя в этом городе их целью стала школа и жилой массив, а не военные объекты.

Сегодня около 06:10 в Новокодатском районе Днепра взрывы прогремели вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома. Бомба попала также в двухэтажную обувную фабрику, в следствии чего вспыхнул пожар.

Утром 11 марта в Ивано-Франковске на западе Украины прогремели взрывы. Впервые с начала полномасштабной войны с Россией бомбы сбросили также на Луцк и Днепр. Предварительно погиб один человек. В Луцке взрывы произошли в стороне аэродрома.