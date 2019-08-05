На всех пляжах Одессы не стоит купаться

В Одессе власть призывает воздержаться от купания на всех городских пляжах.
В акваторию моря попало много поверхностных вод, сообщает УНИАН.
Вода попала в море после проливного дождя, который прошел 3-4 августа.
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"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует пока отказаться от морского водопользования на пляжах", - говорится в сообщении.
Рекомендация действует до особого распоряжения.
Около обеда 3 августа Одесскую обл. накрыла мощная непогода. Очевидцы сняли недалеко от города смерч. А также бурю со штормом.
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