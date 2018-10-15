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понедельник, 15 октября 2018 16:14

На вокзале в Германии захватили заложников

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На вокзале в Германии захватили заложников
Фото: http://www.maz-online.de

В аптеке на главном вокзале Кельна неизвестные захватили заложников.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на полицию Кельна.

Пока неизвестно, идет ли речь об одном заложника или нескольких. Также ничего не известно о злоумышленников.

Отдельные СМИ сообщают о звуках выстрелов в районе вокзала.

До вокзала перебрасывают значительные силы правоохранителей. Железная дорога предупреждает, что вокзал эвакуируют, поезда же перенаправляют на другие станции.

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Полиция просит граждан избегать района проведения полицейской операции и просит не распространять спекуляции в соцсетях.

14 октября стало известно, что неподалеку немецкого города Фульда легкомоторный самолет Cessna врезался в толпу людей, есть погибшие.

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15
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