На трассе столкнулись 3 автомобиля: много пострадавших

В понедельник, 8 июля, в Немировском районе в результате столкновения трех автомобилей пострадали девять человек, семь из которых госпитализированы.

"Авария произошла в селе Гриненки, где 24-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал на встречную полосу движения, где допустил боковое столкновение с ВАЗ- 2106, за рулем которого находился 44-летний местный житель", - сообщают в ГУНП Винницкой области.

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От удара ВАЗ развернуло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем семейной медицины Gelly. В результате ДТП пострадали водители ВАЗа и Gelly, а также семь их пассажиров.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

9 июля около трех утра на 65 км автотрассы Киев-Чоп в направлении столицы произошла смертельная авария.