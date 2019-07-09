Под Киевом в грузовике сгорели 2 военных

9 июля около трех утра на 65 км автотрассы Киев-Чоп в направлении столицы произошла смертельная авария.

Во время столкновения автомобилей Toyota и военного грузовика "Газ-32223" погибли 2 военнослужащих, сообщили в отделе комуникации ГУНП в Киевской области.

По предварительным данным, именно водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и столкнулся с военным автомобилем, который двигался в попутном направлении.

Автор: kv.npu.gov.ua Под Киевом столкнулись Toyota и военный "Газ". От удара грузовик перевернулся и загорелся. Двое военных сгорели заживо

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военный внедорожник раздавил легковушку с ребенком в салоне

"В результате ДТП "Газ", где находились 9 солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины, загорелся. Двое из них, которые находились в отсеке авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног", - рассказали в полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua Под Киевом столкнулись Toyota и военный "Газ". От удара грузовик перевернулся и загорелся. Двое военных сгорели заживо

36-летнего водителя легковушки задержали. Следователи открыли уголовное производство, в рамках которого будут назначены необходимые экспертизы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

На пересечении проспекта Центрального и улицы Шоссейной в Заводском районе Николаева произошла смертельная авария. Водитель, управляя автомобилем Peugeot 407, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. В авто ехали военные. Двое погибли на месте. Еще один с травмами был госпитализирован.