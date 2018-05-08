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вторник, 08 мая 2018 11:30

На школьной линейке потеряли сознание 42 ребенка

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На школьной линейке потеряли сознание 42 ребенка
22 ученика отравились неизвестным веществом. Фото: moidetki.pro

42 ученика отравились неизвестным веществом в Черкассах. Происшествие произошло в 8-й городской школе сегодня во время линейки.

"Линейка проходила утром во время уроков, - рассказывает Gazeta.ua очевидец событий. Называться не хочет. - Неожиданно дети начали терять сознание и падать. Никакого запаха газа не слышалось. Вызвали пять бригад скорой. 22 детей нуждались в помощи. Из них восемь пришлось госпитализировать. Хуже всего, что дети плохо приходили в себя. В них отказывали ноги. Ученики не могли двигаться".

На месте событий работают врачи и спасатели. Пока никаких выводов врачи и специалисты не дают. По предварительным данным замеры не выявили никаких ядовитых веществ. Всех детей госпитализировали в областную больницу.

"На 11:00 в областную больницу госпитализировали 42 ребенка. Все пострадавшие - ученики 2-7 классов. Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом", - написал представитель ДСЧС области Константин Проценко в Facebook.

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До сих пор в черкасских школах бывали случаи ложного минирования. Случаев массового отравления не фиксировали.

В селе Нерубайское Одесской области во время празднования свадьбы отравились 20 человек. У всех госпитализированных медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию средней степени тяжести. Люди считают, что отравились в местном ресторане Изольда. Всего на свадьбе были 84 человека, кроме пищи приготовленной в ресторане, люди ели торт домашнего приготовления.

Автор: Юрий СТРИГУН
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