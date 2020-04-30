На Ровенской АЭС аварийно отключился один энергоблок

На АЭС отключился энергоблок. Фото: РБК

На Ровенской Атомной электростанции от сети отключили еще один атомный энергоблок - №3.

Произошло это вечером 29 апреля после того, как сработала автоматика, сообщил глава энергетического комитета Рады Андрей Герус в соцсетях.

Мощность отключенного блока составляет 1000 МВт. Таким образом, общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт, написал он.

Парламентарий добавил, что еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт. А это на 56% больше, чем сейчас.

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На Ровенской АЭС недавно закончили ремонтировать энергоблок №2. Поэтому здесь до последнего времени работали все 4 энергоблока. Их суммарная мощность составляет 2835 МВт.