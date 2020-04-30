На Ровенской АЭС аварийно отключился один энергоблок

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 963
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 909
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 2754
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2304
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4725
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 873
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6084
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
4
4
6
6
5
Семиклассница родила от отчима
Семиклассница родила от отчима
18-летнего задержали за убийство
18-летнего задержали за убийство
Мужчина отомстил полицейским, которые отказались праздновать с ним Пасху
Мужчина отомстил полицейским, которые отказались праздновать с ним Пасху
Погибла 8-месячная девочка
Погибла 8-месячная девочка
Горит мужской монастырь
Горит мужской монастырь
Видео
Все видео
Несовершеннолетний зарезал и сжег мужчину: мотив шокировал
Несовершеннолетний зарезал и сжег мужчину: мотив шокировал
9 человек заболели, 1 умер: полиция перекрыла село из-за вспышки COVID-19
9 человек заболели, 1 умер: полиция перекрыла село из-за вспышки COVID-19
"Все надоело, хочу к отцу!" - полицейские на мосту спасли самоубийцу
"Все надоело, хочу к отцу!" - полицейские на мосту спасли самоубийцу
"Испортили жизни": что рассказала учительница, которую поймали на торговле наркотиками
"Испортили жизни": что рассказала учительница, которую поймали на торговле наркотиками
Cемиклассница забеременела от отчима
Cемиклассница забеременела от отчима
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2763
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1908
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1431
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 594
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
четверг, 30 апреля 2020 02:36

На Ровенской АЭС аварийно отключился один энергоблок

  Комментировать
На Ровенской АЭС аварийно отключился один энергоблок
На АЭС отключился энергоблок. Фото: РБК

На Ровенской Атомной электростанции от сети отключили еще один атомный энергоблок - №3.

Произошло это вечером 29 апреля после того, как сработала автоматика, сообщил глава энергетического комитета Рады Андрей Герус в соцсетях.

Мощность отключенного блока составляет 1000 МВт. Таким образом, общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт, написал он.

Парламентарий добавил, что еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт. А это на 56% больше, чем сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Энергоатом" остановит часть своей мощности ради дорогих "зеленой" и тепловой генерации

На Ровенской АЭС недавно закончили ремонтировать энергоблок №2. Поэтому здесь до последнего времени работали все 4 энергоблока. Их суммарная мощность составляет 2835 МВт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Ровенской АЭС аварийно отключился один энергоблок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 108206
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 83856
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 18495
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 12772
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
5
 Просмотров: 9756
Ровно
Семиклассница родила от отчима
Семиклассница родила от отчима
4
 Просмотров: 4797
18-летнего задержали за убийство
18-летнего задержали за убийство
4
 Просмотров: 666
Пропавшую 4 месяца назад женщину нашли мертвой в другом районе
Пропавшую 4 месяца назад женщину нашли мертвой в другом районе Просмотров: 2772
Мужчина отомстил полицейским, которые отказались праздновать с ним Пасху
Мужчина отомстил полицейским, которые отказались праздновать с ним Пасху
6
 Просмотров: 2232
Погибла 8-месячная девочка
Погибла 8-месячная девочка
6
 Просмотров: 2736
Больше всего комментируют
6
Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
2
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
2
22-летняя миллиардерша показала жаркое видео, на котором увлажняет грудь
Голосов: 2831
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua