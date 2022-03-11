На родине президента псевдоволонтеры выспрашивают о воинских частях

Антикор Запорожье: псевдоволонтеры выпрашивают о воинских частях

В городе Апостолоко Криворожского района Запорожской области неизвестные расспрашивают у местных, где находятся воинские части.

Называют себя волонтерами.

"По области ездят автомобили, под видом волонтеров спрашивают людей, где находятся воинские части. Вроде бы для того, чтобы передать продукты питания. Нечего не говорить!", - сообщил мэр города Андрей Оса.

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Попросил передавать информацию о номерах и марке автомобиля в полицию и горячую линию городского совета 0678256005.

Между тем оккупационные власти так называемых ДНР и ЛНР распространяют агитационные письма и видео якобы украинцы поддерживают режим Путина. Оккупанты заставляют людей обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение". Записывают соответствующие видео.