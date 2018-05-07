На Полтавщине посреди города рухнул спорткомплекс

В центре Гребенки Полтавской области рухнул спорткомплекс. Теперь посреди города - руины.
Кирпичные стены рухнули. Место огородили, чтобы не подпускать людей. Пострадавших нет.
Причин обвала не называют. Горожане обсуждают ситуацию в группе "Гребенка online (Полтавщина)" в Facebook. Предполагают, что городской совет не поддерживал состояние спорткомплекса, ссылаясь на нехватку средств. Недавно от здания начала отходить стена, но никто на это внимание не обратил.
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В Полтаве 9 мая должны были открыть обновленный аэропорт. Планировали пустить первый самолет в Турцию. Через незавершенные ремонтные работы открытие перенесли.
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