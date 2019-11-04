На Полтавщине горит свалка отходов

Загорелась свалка в Лохвицком районе Полтавской области. Фото: pl.dsns.gov.ua

4 ноября во Лохвицком районе Полтавской области загорелся свалку твердых бытовых отходов.

Об этом конеспонденту Gazeta.ua рассказали в ГУ ДСНС Украины в Полтавской области.

Сообщение о пожаре поступило в 14 часов 35 минут. Занялось на полигоне твердых бытовых отходов вблизи села Вишневое, которое относится к Заводскому горсовету.

"К тушению пожара привлекли четыре единицы техники и 9 человек. Из них один боевой расчет ДСНС в составе 5 пожарных и 1 единицы техники, а также 4 сотрудника местного коммунального предприятия и три единицы техники - экскаватор, бульдозер и цистерна для подвоза воды", - рассказала пресс-секретарь ГУ ДСНС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Ближайший населенный пункт от указанной свалки - село Вишневое, которое находится на расстоянии 2 км. Общая площадь свалки составляет 2,2 га, глубина залегания мусора - до 3 м.

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"Горит на площади 0,4 га, глубина прогорания - до полуметра. Спасателям удалось потушить пламя. Остались источника задымления. На вечер тушения прекратили - правила запрещают такие работы в темное время суток. Утром ликвидации пожара восстановят", - пояснила пресс- офицер.

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