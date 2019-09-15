В столице горит свалка

Пожар произошел в Голосеевском районе. Фото: УНН

15 сентября в Киеве произошел масштабный пожар в Голосеевском районе.

Огонь заметили на проспекте Академика Глушкова, сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

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Горела свалка, идет черный дым. Огонь может перекинуться со свалки на ближайшие деревья. Ранее жители столицы указывали, что там горит лес.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 15 Вер 2019 р. о 6:09 PDT

В ночь на воскресенье, 15 сентября, в Киеве произошла страшная трагедия - супружеская пара задохнулась в собственной квартире во время пожара.