На мясокомбинате, где отравились рабочие, уничтожили всю продукцию

На предприятии "Глобинский мясокомбинат" на Полтавщине утилизировали свыше 4 т мясных продуктов - полуфабрикатов из мяса и птицы.

Об этом в пятницу 16 июля сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

Фото: polvet.gov.ua

"Специалисты Главного управлением Госпродпотребслужбы в Полтавской области по результатам проверки приняли решение о прекращении обращения пищевых продуктов на мощности цеха полуфабрикатов ООО "Глобинский мясокомбинат", а также решение об изъятии из обращения мясных продуктов общим весом 4131,3 килограмма", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Такими действиями завершилась проверка на предприятии после случая массового отравления сотрудников. Оценивая риски и возможные последствия, то есть опасность попадания в продукцию предприятия опасных веществ, специалисты приняли решение об уничтожении всей ранее изъятой продукции. Предписание Госпродпотребслужбы было предоставлено 13 июля.

Мясопродукты переработали в цехе кормового обогатителя, который находится на территории Глобинского мясокомбината, с соблюдением ветеринарно-санитарных требований под контролем специалистов Госпродпотребслужбы в Полтавской области и ведением видеофиксации.

Сегодня после проведения всего комплекса мероприятий, ООО "Глобинский мясокомбинат" возобновило работу.

Напомним, в ночь на 13 июля 16 работников Глобинского мясокомбината, работавших в ночную смену, почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Они обратились в местный медпункт, где после осмотра для работников вызвали бригаду "скорой". Медики, прибывшие на вызов, диагностировали отравление неизвестным веществом и увезли работников в больницу. В 1:30 госпитализировали 14 человек.

"По словам пациентов, почувствовали недомогание от паров лакокрасочных материалов. Жаловались на слабость, головную боль, першение в горле, головокружение, тошноту. Одна женщина имела состояние средней тяжести, жаловалась на головокружение. Ее госпитализировали в реанимационное отделение. Других пациентов лечили в терапии, - рассказала Gazeta.ua директор Глобинской ЦРБ Людмила Мигаль.

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Как пояснили Gazeta.ua на предприятии, причиной массового отравления сотрудников стал ремонт административных помещений.

"Проходит плановый ремонт в непроизводственном помещении. Вечером покрасили коридор администрации, расположенный на втором этаже. Люди, которые работали в сортировочном цехе на первом этаже, стали плохо себя чувствовать", - прокомментировала ситуацию по горячим следам руководитель отдела маркетинга ООО "Глобинский мясокомбинат" Марина Горобец.

И добавила, что окончательно станет известно, что именно произошло в ту ночь, после расследования Госпродпотребслужбы.

Автор: polvet.gov.ua Специалисты Госпродпотребслужбы уничтожили более 4 т продукции Глобинского мясокомбината

При расследовании специалисты установили, что 12 июля в непроизводственном помещении здания цеха полуфабрикатов на втором этаже проводились строительные работы по нанесению бетонного покрытия с упрочненным верхним слоем - тюнинг.

"Работники отделения упаковки полуфабрикатов почувствовали ухудшение самочувствия из-за испарения лакокрасочного покрытия, которое использовалось при плановом ремонте смежного с производственным непроизводственного помещения. Все люди, которые с жалобами попали в районную больницу, выписаны из стационара и находятся дома", - сообщил на следующий день руководитель предприятия Алекандр Кузьминский.

В ночь на 17 июня в Ивано-Франковске в общежитии государственного колледжа технологий и бизнеса восемь студентов отравились неизвестным веществом. Все они госпитализированы. Трое - в тяжелом состоянии. Кроме общежития, посторонний резкий запах ощущали жители четырех многоэтажек. Там обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.