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четверг, 17 июня 2021 08:51

Восемь студентов отравились неизвестным веществом. Трое - в реанимации

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В ночь на 17 июня в Ивано-Франковске в общежитии государственного колледжа технологий и бизнеса восемь студентов в возрасте 16-17 лет отравились неизвестным веществом. Все они госпитализированы. Трое - в тяжелом состоянии.

Кроме общежития, посторонний резкий запах ощущали жители четырех многоэтажек. Там обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: facebook.com/MNSIFR
  Ночью в Ивано-Франковске студенты общежития и жители четырех многоэтажек задыхались от резкого запаха неизвестного вещества. Восемь студентов оказались в больнице, трое - в тяжелом состоянии
Ночью в Ивано-Франковске студенты общежития и жители четырех многоэтажек задыхались от резкого запаха неизвестного вещества. Восемь студентов оказались в больнице, трое - в тяжелом состоянии

"В 00.25 в четырехэтажном здании общежития на ул.Коновальца, 142, а также в четырех многоэтажных жилых домах на ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146 ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества, предварительно похож на природный газ . В результате происшествия пострадали восемь подростков из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спасатели, газовики и полицейские обследовали эти и соседние здания - очаге распространения неизвестного вещества и утечки газа не обнаружили. Признаков горения нет. Также проведены замеры концентрации опасных веществ и загазованности в воздухе - без превышения допустимой нормы.

Автор: facebook.com/MNSIFR
  Что стало источником ядовитого запаха - пока не установили. Продолжается следствие
Что стало источником ядовитого запаха - пока не установили. Продолжается следствие

По состоянию на 2:30 ситуация стабилизировалась, чувствовалось снижение уровня запаха неизвестного вещества, все жители домов и студенты вернулись к себе. По состоянию на 3:30 запах не ощущался. Работники полиции проводят следственные действия.

В одной из квартир в Киеве неизвестным веществом отравилась семья. Плохо стало и медикам, приехавшим на вызов. Тогда врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Однако пока ехала подмога, судороги начались уже и у самих врачей. Ребенка доставили в тяжелом состоянии в профильное отделение киевской больницы "Охматдет", а родителей и медиков - в больницу скорой помощи.

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