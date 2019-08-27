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вторник, 27 августа 2019 12:14

На музыкально-художественном фестивале установили патриотические рекорды
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24 августа в Умани Черкасской області прошел третий музыкально-художественный фестиваль "ШіДі РіДі", где объединили украинскую этнику и современность.

Гости могли послушать выступления украинских групп, посетить мим-театр "IF...", местный театр "Реверанс", городок мастеров, литературную сцену, попробовать уличную еду. Также были фотозона и детский городок.

Автор: ШІДІ РІДІ Fest
  24 августа в Умани прошел музыкально-художественный фестиваль "ШіДі РіДі"
24 августа в Умани прошел музыкально-художественный фестиваль "ШіДі РіДі"

"Над созданием фестиваля работали не только мастера, творческая команда, но и предприниматели города. Это своеобразное единение всех сфер ради одного праздника - Дня Независимости Украины", - рассказывает организатор фестиваля София Чорномаз.

На празднование пришли жители города и гости из других регионов Украины. Елена и Александр Васюкины приехали из Каменец-Подольска. На подобном этно-фестивале они были впервые.

"Мы приехали на экскурсию в парк "Софиевка". Услышав, что сегодня здесь проходит еще и фестиваль, решили посетить. И очень символично, что именно в День Независимости его решили проводить", - делится Александр Васюкин.

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В этот день в Умани установили 2 рекорда - изготовили самую большую маскировочную сетку и самый большой герб Украины из атласных лент. Размер последнего достиг 48 м/кв. А над созданием сетки работало около 200 жителей Умани. Ее размер - 15 м х 3 м.

Автор: ШІДІ РІДІ Fest
  24 августа в Умани прошел музыкально-художественный фестиваль "ШіДі РіДі"
24 августа в Умани прошел музыкально-художественный фестиваль "ШіДі РіДі"

В отдельную локацию были выделены поэтические батлы, выступления сказочника Сашка Лирника и презентация книг писателя Василия Шкляра.

"Приятно, что фестваль стал не просто развлекательным площадкой, а местом общения интеллектуалов. Здесь можно встретить участников АТО, поэтов, писателей, художников. Есть надежда, что Умань сможет вернуть распыленное по всему миру интеллектуальную элиту, - рассказывает Саша Лирник. - Мне очень нравится разнообразие на фестивале. Здесь есть чем заняться и взрослым, и детям".

24 августа в Умани прошел музыкально-художественный фестиваль "ШіДі РіДі"
Фото: ШІДІ РІДІ Fest
24 августа в Умани прошел музыкально-художественный фестиваль "ШіДі РіДі"
24 августа в Умани прошел музыкально-художественный фестиваль "ШіДі РіДі"
24 августа в Умани прошел музыкально-художественный фестиваль "ШіДі РіДі"
24 августа в Умани прошел музыкально-художественный фестиваль "ШіДі РіДі"

В Черкассах второй год подряд на День Независимости проводят спортивный фестиваль. На этот раз горожане замахнулись на всеукраинский рекорд по продолжительности танца. С 7:00 коллективы области без остановки танцуют хореографические номера в различных стилях и направлениях.

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