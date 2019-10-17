На химическом предприятии произошел взрыв

В Ровенской области произошел взрыв. Фото: Слово и Дело

На химическом предприятии Колор. С.И.М в селе Клевань Ровенской области произошел взрыв.

Взорвался резервуар. В помещении здания завода произошло замыкание электричества, сообщил в Facebook замглавы Клеванской ОТО Владимир Мокляк.

По словам чиновника, на территории предприятия работают пожарные. В настоящее время пожар локализован, жертв нет.

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На место происшествия вызвали лабораторию, чтобы узнать нет ли вредных выбросов в атмосферу, но она будет осуществлять замеры только завтра.

Местные жители начали жаловаться на неприятный запах.

Ранее на Луганщине произошел крупный пожар на АЗС. Огонь распространился на 200 "квадратов". К тушению пожара привлекались 23 человека и восемь единиц техники.