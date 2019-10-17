На химическом предприятии произошел взрыв

На химическом предприятии Колор. С.И.М в селе Клевань Ровенской области произошел взрыв.
Взорвался резервуар. В помещении здания завода произошло замыкание электричества, сообщил в Facebook замглавы Клеванской ОТО Владимир Мокляк.
По словам чиновника, на территории предприятия работают пожарные. В настоящее время пожар локализован, жертв нет.
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На место происшествия вызвали лабораторию, чтобы узнать нет ли вредных выбросов в атмосферу, но она будет осуществлять замеры только завтра.
Местные жители начали жаловаться на неприятный запах.
Ранее на Луганщине произошел крупный пожар на АЗС. Огонь распространился на 200 "квадратов". К тушению пожара привлекались 23 человека и восемь единиц техники.
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