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понедельник, 16 ноября 2020 11:40

На Харьков натрусило первого снега: жители города делятся фото и видео
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15 ноября в Харькове выпал первый снег. Жители города опубликовали атмосферные фото и видео.

Фото: instagram.com/alla_dedusenko

Погода в Харькове изменилась под влиянием малоподвижного циклона, который постепенно сместился от Беларуси на левобережную часть Украины, сообщил городской региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.

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Зима 2020-21, скорее всего, не будет такой же аномально теплой, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать.

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16
ноября

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