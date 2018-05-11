На городском рынке произошел самый масштабный пожар

14 мая 2013 на центральном рынке Полтавы произошел масштабный пожар. Кроме двух торговых павильонов сгорело два контейнера на рынке - с посудой и крупами. Фото: ДСНС Украины в Полтавской области

"Детского товара сгорело на 700 тыс. гривен. Успели несколько сумок вынести. Сколько просили руководство рынка вывезти те свалки. Ничего не действовало. Теперь кто будет отвечать", - говорит Галина Федорова, владелица торговой палатки на центральном рынке Полтавы . 14 мая 2013 года в 14.30 он загорелся. Огонь вспыхнул в свалках за магазинами "Стройматериалы", "Товары для детей", "Ключик" по ул. Новобазарной. Это была одна из самых масштабных пожаров в городе за последние годы.

Дым увидели в продавцы одного из магазинов. Они вызвали пожарных. Через некоторое время пламя перекинулось на самые магазины. Пожар продолжался 3 часа, ее гасило 30 спасателей, вылили 10 машин воды. Кроме двух торговых павильонов сгорело два контейнера на рынке - с посудой и крупами. От магазинов осталось только железные леса. Весь товар выгорел.

Очевидцы тогда поделились увиденным:

"Я видела, как от входной двери огонь свечой пошел вверх. Мусорный контейнер загорелся в считанные минуты. Мое предположение: кто-то бросил окурок у входа в туалет. Мы торговали крупами. Материальный ущерб, без учета контейнера - около 30 000 гривен", - рассказала poltava.to Нина Немченко, владелица сгоревшего контейнера.

"Я закончил торговать и по дороге домой отоваривался на продуктовом рынке. Увидел, как из помойки пошел дым, причем серьезный такой. Вижу, что горит и помойка, и туалет. Женщина выскочила оттуда, на ходу натягивая штаны. Когда пожарные приехали, магазины уже горели изо всех сил. Причем самое интересное: сначала приехала одна машина. из нее вылез пожарный и стал возиться с брандспойтом. Мы даже смеяться сквозь слезы стали, когда он рукав туда-сюда таскал. Страшно от мысли, сколько люди потеряли", - сказал Сергей Гвоздарьов, предприниматель .

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На восстановление магазинов, ларьков и контейнеров ушло несколько месяцев. Все предприниматели возобновили работу.

Следующая крупный пожар на центральном рынке произошло в сентябре 2017 года. Горели торговые павильоны с хозяйственными товарами, электроникой и продуктами. Огонь охватил 300 кв. м. пламя распространилось из магазина канцтоваров. Произошло короткое замыкание, по одной из версий. Один из пожарных получил ожоги.