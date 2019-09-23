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вторник, 24 сентября 2019 04:15

На фестивале борща удивили 33 видами главного блюда Украины

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Автор: facebook Ирина Зонова
  Винницкая область: на фестивале борща удивили 33 видами главного блюда Украины
Винницкая область: на фестивале борща удивили 33 видами главного блюда Украины

В селе Правиловка Оратовского района Винниччинны прошел ХІІІ Всеукраинский фестиваль борща.

По традиции он происходил в родительской усадьбе Винницкой журналистки и общественного деятеля Анны Секрет. Там организовала художественное пространство "Театр на огороде".

На фестиваль приехали народные песенные коллективы со всей Украины и из-за рубежа, чтобы спеть и презентовать свой вариант борща.

"Наш борщ получил первое место. Он млел более 5 часов в печи с домашней курицей. Ее специально обжаривала. Еще добавила свиных ребрышек домашней свиньи. Варили принципиально с рябой свеклой и фасолью", - говорит Gazeta.ua Оксана Моторная з села Правиловка.

Борщ варили в 15-литровом котле, чтобы всем хватило попробовать.

Автор: facebook
  Винницкая область: на фестивале борща удивили 33 видами главного блюда Украины
Винницкая область: на фестивале борща удивили 33 видами главного блюда Украины

В селе Правиловка проживает 52 человек. Нет газа и освещения на улицах. Люди преимущественно готовят обеды в печи. Специально утром разжигают дрова. Потом отгребают жар и одновременно ставят борщ, кашу. Пекут хлеб.

"Блюда имеют невероятный аромат и вкус. Совсем не такой как сваренные на плите. На фестиваль к борщу еще испекла душистых пышных пирожков с горохом и чесноком. Начинку перетерла в макитре с луком и чесноком, чтобы была масткой. Тоже вышли на славу", - добавляет мастерица.

Автор: facebook
  Винницкая область: на фестивале борща удивили 33 видами главного блюда Украины
Винницкая область: на фестивале борща удивили 33 видами главного блюда Украины

Основным условием для посетителей прийти на праздник — это иметь свою ложку, чтобы попробовать борщ.

За все годы проведения фестиваля представили около 500 вариаций украинского борща.

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14 сентября, на день города, в Виннице установили необычный трамвай. Его назвали "Vinnytsia City Tour".

Именно в день города Винница в трамвае организовали проект "город идей". Известные винничане представили город в разных сторонах: медиа, культура, еда, бизнес.

Одна из самых интересных панелей была посвящена кухне Подолья. Гастрогид Елена Павлова презентовала горожанам мармелад с перцем. Все желающие могли попробовать необычную закуску, намазал ее на хлеб. Также, она упомянула о венигрет и необычный борщ с квашеной капустой и сахарной свеклой.

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