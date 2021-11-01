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На девяти участках сфальсифицировали голоса в пользу Терехова - "Опора"

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На девяти участках сфальсифицировали голоса в пользу Терехова - &quot;Опора&quot;
31 октября в Харькове избирали мэра. Фото: @kharkovgovernment

На девяти участках сфальсифицировали протоколы в пользу кандидата на должность городского головы Харькова Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности мэра.

Об этом заявила Гражданская сеть "Опора"

Сфальсифицированные протоколы подсчета голосов обнаружили на участках в Новобаварском районе города.

Нарушения обнаружили на участках №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200.

В результате количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а у Терехова увеличилось на 397.

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Наблюдатели заметили тенденцию: на тех участках, где в протоколе ТИК указано, что Скорик и Немичев набрали 0 или 1 голос, в протоколах УИК, которые получили наблюдатели, количество голосов было значительно больше.

До этого "Опора" зафиксировала факт фальсификации протокола подсчета голосов на участке №631675, расположенном на проспекте Лиманском 1 в Основянском районе.

Речь идет о признаках преступления. Наблюдатели по всем выявленным фактам фальсификации написали заявление в полицию.

Выборы мэра Харькова сопровождались серьезными нарушениями требований украинского законодательства и международных стандартов демократических выборов, сообщали наблюдатели.

Явка на выборах составила 28,6%.

По данным параллельного подсчета голосов, за Терехова проголосовали 50,06%, за бывшего "регионала" Михаила Добкина – 28,21%.

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