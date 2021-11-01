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понедельник, 01 ноября 2021 13:46

"Опора" показала "красную карточку" выборам мэра Харькова
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Фото: oporaua.org

Выборы мэра Харькова сопровождались серьезными нарушениями требований украинского законодательства и международных стандартов демократических выборов.

Об этом заявила Гражданская сеть "Опора" в понедельник.

Наиболее популярными нарушениями в день голосования были выдача бюллетеней без паспорта, демонстрирование избирателями результатов волеизъявления и попытки фотографирования заполненных бюллетеней.

Избирательная кампания кандидата, и. о городского председателя Игоря Терехова сопровождалась масштабным использованием бюджетного и административного ресурсов.

Явка на выборах составила 28,6%. В 2015 году она была 45,5%.

Данные параллельного подсчета голосов показывают преимущество Терехова над другими кандидатами (50,06% голосов), бывший "регионал" Михаил Добкин набрал 28,21%.

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На 2,5% участков препятствовали доступу наблюдателей организации на подготовительные заседания УИК.

На 13,82% участков не соблюдали законную процедуру подсчета голосов.

Наблюдатели сталкивались с попытками запрещения фиксирования процедуры подсчета бюллетеней.

31 октября помимо выборов мэра Харькова прошли промежуточные выборы в Верховную Раду. В 184 округе в Херсонской области и 197 в Черкасской побеждают кандидаты от президентской партии "Слуга народа".

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