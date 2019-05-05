На День города во Львове разрисовывали окна в прошлое

Фото: Оксана Княжик

Во Львове 3-5 мая отмечают День города. В рамках празднований организовали различные фестивали и мастер-классы.

В этом году особенностью празднования стал стиль ретро.

На Площади Рынок организовали мастер-класс рисунка на стекле "Как-то во Львове".

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"В мастер-классе участвуют дети и взрослые - говорит организатор Ярина Мелин. - Во Дворце Хоткевича есть целая группа, которая специализируется на украинской технике росписи на стекле. Для любопытства сегодня мы предложили разрисовать окна. Поскольку тематика ретро, ​​то мы решили рисовать окно в прошлое, 20-30 гг прошлого века. Дети рисуют различные ретро-машины, велосипеды, зонтики ".

На мастер-класс могут приходить дети, которые знают рисование и те, кто ни разу не держал в руках карандаша или фломастера. Также есть заготовки рисунков, которые можно отражать на стекле.

Во Львове прошло праздничное шествие в честь 763-летия города.Парад начался с площади Мицкевича и прошел по проспекту Свободы, по улице Памва Беринды, площадью Рынок.