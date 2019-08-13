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вторник, 13 августа 2019 23:31

На Буковине выпал град размером с куриное яйцо

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На Буковине выпал град размером с куриное яйцо
Град уничтожил урожай. Фото: РБК

В райцентре Сторожинец в Черновицкой области бушевала непогода - дождь, сильный ветер и град, который достигал размера с куриное яйцо.

Повреждены крыши зданий, разбиты стекла окон, повреждены автомобили и овощи - помидоры, груши, яблоки, сообщает ТСН.

Сильный дождь с градом начался 13 августа около 19:00 и продолжался почти 40 минут ,.

В Черновцах в результате ливня частично подтопило улицу Главную в районе областной типографии.

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В Украины 14 августа активный атмосферный фронт принесет в западные области сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. Остальная территория страны останется в жаркой и сухой воздушной массе.

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