По Украине пройдут грозы

14-15 августа на большей части Украины будут грозы. Фото с открытых источников.

В Украине в среду, 14 августа, активный атмосферный фронт принесет в западные области значительные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

Остальная территория страны останется в жаркой и в основном сухой воздушной массе. В северной части дожди вероятны лишь местами, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются грозовые дожди, град и шквалы 25-28 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°, в Волынской, Ровенской и Львовской областях - 19-24°.

На остальной территории страны без осадков, лишь в северных регионах и Винницкой области местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-21°, на востоке страны 12-17°, днем 28-33°.

Ветер в Украине южный 5-10 м/с.

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В Киеве местами кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 30-32°.

В четверг, 15 августа, в западных регионах, а также в Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, кое-где шквалы 15-20 м/с. В Карпатском регионе местами значительные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом в северо-западной половине на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных регионах и Житомирской области ночью 8-13°, днем 18-23°. В Винницкой, Киевской, Черниговской областях ночью 12-17°, днем 21-26°. На остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°.

В Киеве местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

Температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, возле Одессы и Приморска 22°, в Днепре в пределах Киева - 22°.

В ночь на 13 августа земляне наблюдали за масштабным звездопадом Персеиды. Именно этой ночью он был на пике своей активности.