"Мы придем и развалим вас" - губернатор к оккупантам

Губернатор поздравил с праздником 8 марта мужчин, выехавших из Украины Фото: принт-скрин видео

Губернатор Николаевской области Виталий Ким записал видео для соотечественников. В нем рассказал, что украинские военные получили подкрепление и технику и готовят наступление.

Видео было опубликовано в Телеграмм-канале Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами.

"8 марта 1944 года началось освобождение Николаевской области от фашистов. Мы получили подкрепление - зашли ребята с техникой. Да, мы в отличие от вас, предупреждаем о наступлении! Мы не так, из бухты барахты - мы придем и вас развалим! Ждите. Я скоро к вам приду. Будем увольнять Николаев с этой даты - именно с 8 марта", - сказал губернатор.

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Виталий Ким поздравил с праздником 8 марта мужчин, выехавших из Украины.

Вооруженные силы возобновили контроль над аэропортом в Николаеве. "Аэропорт наш! Выбили! Обустраиваемся там удобно", – сообщил глава области Виталий Ким в Telegram.