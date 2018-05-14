Мужчину во время сна переехал трактор

В селе Яланец Томашпольского района Винницкой области в поле погиб человек.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Винницкой области.
"Вчера в с. Яланец 35-летний водитель трактора с жаткой, во время скашивания люцерны, наехал на мужчину, который лежал в поле. От полученных травм 48-летний местный житель скончался", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
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В Доброполье Донецкой области утром 14 мая скончалась 8-летняя девочка, которую у подъезда дома раздавила бетонная плита.
Еще трое детей, пострадавших находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.
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