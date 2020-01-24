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пятница, 24 января 2020 04:27

Мужчина получил пять лет за убийство котят

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Мужчина получил пять лет за убийство котят
Живодер получил срок за убийство котят. Фото: Сегодня

Суд в Луганской области приговорил к пяти годам лишения свободы 47-летнего мужчину из-за жестокого обращения над домашними животными.

Учитывая признание обидчика и раскаяние, освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на один год, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В начале октября 2019 года на территории собственного двора обидчик, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в двух котят. Полученные повреждения домашних животных оказались несовместимы с жизнью.

"Умышленные действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно по двум животных и привело к гибели)", — говорится в сообщении.

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Напомним, чиновнику, который устроил расправу над собакой в Хмельницкой области, грозит до трех лет лишения свободы.

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