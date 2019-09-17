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вторник, 17 сентября 2019 14:56

Мужчина, который мучил своего пса, повесился

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Мужчина, который мучил своего пса, повесился
Мужчина не пришел на суд об избиении собаки, потому что повесился. Фото: images.unian.net

Перед заседанием суда в Днипре по делу об издевательствах над собственным псом 46-летний мужчина совершил самоубийство.

Заседание суда должно было состояться 16 сентября, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На него подозреваемый не пришел.

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Впоследствии соседи мужчины сообщили полиции, что в тот день он повесился.

8 сентября на улице Новокузнечной в Днипре пьяный мужчина на глазах у детей издевался над собакой, а потом ударил ее ножом.

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