Мужчина, который мучил своего пса, повесился

Перед заседанием суда в Днипре по делу об издевательствах над собственным псом 46-летний мужчина совершил самоубийство.
Заседание суда должно было состояться 16 сентября, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
На него подозреваемый не пришел.
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Впоследствии соседи мужчины сообщили полиции, что в тот день он повесился.
8 сентября на улице Новокузнечной в Днипре пьяный мужчина на глазах у детей издевался над собакой, а потом ударил ее ножом.
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