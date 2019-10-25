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суббота, 26 октября 2019 04:15

Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья

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23 октября вышел новый выпуск тревел-шоу "Дома лучше!" от проекта "Орел и решка". Ведущий и режиссер Евгений Синельников вместе со своей командой рассказали о Виннице.

Побывали в центральной части города, прогулялись по улочкам Ерусалимки.В центральном парке проверили музыкальный граммофон. Оказалось, что большинство жителей не знает о его существовании.

Автор: vinnitsa.info
  Вышел выпуск программы «Орел и решка», в котором рассказали о Виннице
Вышел выпуск программы «Орел и решка», в котором рассказали о Виннице

Евгений Синельников нашел самый дорогой и дешевый борщ в Виннице. В ресторане "AURA" традиционное украинское блюдо подается в хлебе с самогоном, канапе, сметаной, луком и перцем.

Самый дешевый борщ Синельников нашел в Винницком масложиркомбинате. Цена - 8, 50 грн.

"Средняя цена на борщ в Виннице - 51,75 гривен", - говорит ведущий.

Автор: Винницкие новости
  Вышел выпуск программы «Орел и решка», в котором рассказали о Виннице
Вышел выпуск программы «Орел и решка», в котором рассказали о Виннице

А также выясняли, почему площадь "Ливерпуль" с Beatles имеет именно такое название. Вместе с представителем Nextbike Александром Царевским и его Котэ проехались на двухколесных велосипедными дорожками.

Автор: 20 минут
  Вышел выпуск программы «Орел и решка», в котором рассказали о Виннице
Вышел выпуск программы «Орел и решка», в котором рассказали о Виннице

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разработали новые экскурсии самым комфортным городом Украины

23 октября в сети выйдет новый выпуск тревел-шоу "Дома лучше!"от проекта "Орел и решка". В ней ведущий режиссер и Евгений Синельников с командой будут рассказывать о Виннице. Это второй сезон нового туристического шоу, которое посвятили именно украинским городам.
"Если сравнивать с украинскими городами, Винница - ухоженная. Понятно, что не в идеале. Есть вещи, которые нуждаются в доработке. Все, что сделано, оно в хорошем состоянии, за этим следят. Город состоит из сотен деталей, которые делают полную картину. Понятно, что Виннице трудно конкурировать с украинскими мегаполисами. Одессой, Харьковом, Киевом. Но Винница такая цаца, за которой ухаживают, заботятся здесь за нее. И это очень прикольно!", - говорит ведущий проекта Евгений Синельников

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