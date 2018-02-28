Моряк забаррикадировался на судне в знак протеста

Моряк забаррикадировался на судне в Одесской области. Фото: MarineTraffic

Во вторник, 27 февраля, боцман Игорь Хвостов забаррикадировался на борту судна "Welbeck", которое находится на территории Ильичевского СРЗ в Одесской области.

Таким образом моряк выразил свой протест, передает "Громадське радио".

Известно, что компания, в которой работает моряк, не выплачивает зарплату в течение 6 месяцев. Он считает это манипуляцией для насильного удержания его на работе.

Моряк отметил, что у его коллег ситуация несколько похожа. Игорь Хвостов уже обращался к работодателю и к правоохранителям, однако это не изменило ситуацию.

Чтобы начать протест, моряк прорвался через охрану судоремонтного завода, которая, по его словам, пыталась помешать ему.

"Заблокировали вход на территорию СРЗ. Моя компания, которая должна мне денег, она прислала письмо, чтобы руководство СРЗ заблокировало доступ на мое судно. Меня на проходной пытались остановить, но я с боями пробрался, пытались ко мне применить силу, но я прошел, закрылся на борту судна и сейчас нахожусь здесь один", - отметил Хвостов.

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Судовладелец из Украины "MD Shipping CO. Ltd." находится в международном списке работодателей, нарушающих условия труда и быта моряков.

"Представители Международной федерации транспортников (МФТ/ITF) после многочисленных обращений моряков практически со всех судов, так или иначе связанных с этой компанией, внесли MD Shipping в черный список", — отметили в благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль".

Две сотни украинских моряков оказались под судом в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Родственники задержанных утверждают, что подозреваемые не имеют ни нормальных адвокатов, ни переводчиков.