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пятница, 21 июня 2019 13:26

Министра образования не пустили в школу

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Министра образования не пустили в школу
Лилию Гриневич не пустили в львовскую школу. Фото с открытых источников.

Министр образования Лилия Гриневич сообщила, что ее не пустили в одну из школ во Львове.

Чиновница из управления образования города требовала написать письмо и получить разрешение городского головы, отметила Гриневич у себя в Facebook.

Особенно министра возмутило то, что это школа, где она работала учителем биологии.

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В Украине изменилась среднее образование. Предварительно Верховная Рада одобрила законопроект о среднем образовании. Ученики смогут выбирать предметы, а учителя будут иметь больше свободы и доплаты.

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