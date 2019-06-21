Министра образования не пустили в школу

Министр образования Лилия Гриневич сообщила, что ее не пустили в одну из школ во Львове.
Чиновница из управления образования города требовала написать письмо и получить разрешение городского головы, отметила Гриневич у себя в Facebook.
Особенно министра возмутило то, что это школа, где она работала учителем биологии.
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В Украине изменилась среднее образование. Предварительно Верховная Рада одобрила законопроект о среднем образовании. Ученики смогут выбирать предметы, а учителя будут иметь больше свободы и доплаты.
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